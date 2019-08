Ética, lei e raposa

Muito mais rápido do que o casamento é o que o governo francês quer pôr em lei para não se perder tempo com os casais em ruptura. Os divórcios super-rápidos são reservados aos pares sem filhos ou com eles já acima dos 18 anos. A desjudicialização do processo evolui sem problemas: dos 139 mil divórcios de 2007, cerca de 92 mil decorreram em mútuo acordo e nestes 45 mil eram casais sem filhos. A ministra Michèle Aliot-Marie vai dispensar juízes e advogados do processo. Basta passar por um notário.