Após todos os problemas com o ensino durante a pandemia de Covid-19 e a dificuldade em resolvê-los, apostou-se num salto em frente: lançar a avaliação em formato digital, iniciando o processo com as provas de aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos do ensino básico que abrangem 250 mil alunos. O resultado revelou-se calamitoso logo no primeiro dia, anteontem.









Ver comentários