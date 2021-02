Falta de estirpe

Pequim tem um projeto para ligar os dois países com uma linha de caminho de ferro de 13 mil km através da Rússia e Canadá. A sua extensão ultrapassa largamente o Transiberiano e exige a construção de um túnel de 200 km no estreito de Bering, quatro vezes mais que o atual maior do mundo, Seikan, no Japão. A viagem durará dois dias a rolar a 350 km/h.