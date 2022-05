A tragédia da Ucrânia, com fortes consequências entre nós, coloca os políticos em xeque pela sua incapacidade de resolver um conflito que ameaça todas as populações europeias. De facto, não se vislumbra quem consiga abrir caminhos de paz para acabar com a invasão da Ucrânia pelos exércitos da Rússia de Putin.









Ver comentários