No caso TAP, o Governo de António Costa foi procurar lã e saiu tosquiado. A ideia de recorrer a uma empresa internacional de caça-talentos revelou-se calamitosa.



A pretensão a altos voos do ex-ministro Pedro Nuno Santos teve o destino do sonho de Ícaro. Derreteu o seu capital político e veio por aí abaixo, arrastando o executivo no descrédito.









Ver comentários