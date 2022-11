A opção entre dar o peixe ou ensinar a pescar marca sempre o falhanço ou a conquista de vida melhor. Esta ideia sobressalta quando, na delirante festa da vitória, no domingo à noite, em São Paulo, o presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, proclamou como primeira meta do seu governo acabar com a fome no 3º país com maior produção alimentar no mundo.









