Em ‘countdown’ para o Mundial de Futebol, tudo no Brasil reclama destaque. O Comité de Proteção dos Jornalistas divulgou ontem relatório que classifica o país como o 11.º mais perigoso do Mundo para a profissão, com 12 jornalistas mortos impunemente durante a presidência de Dilma Rousseff, desde 2011, além de perseguições e censura judiciária.