A proeminência do futebol em Portugal suscita inquietações e até um aberto descontentamento. Não se deve, porém, menorizar os resultados de quem trabalha melhor. E o futebol é um evidente exemplo do que produzem reformas de organização e de mentalidades, no erradicar do que o vice-almirante Gouveia e Melo, da ‘task force das vacinas’, chama “cultura do português” e o correlativo improviso.