As Nações Unidas vão reabrir a investigação à morte do antigo secretário--geral Dag Hammarskjold, sueco vítima de desastre aéreo em setembro de 1961, quando voava a norte de Angola para encontrar o líder rebelde catanguês Moises Tshombé. O caso foi polémico em Portugal, por possível envolvimento do regime salazarista.