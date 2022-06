Vencer eleições é, mesmo com as exigências da democracia, relativamente fácil. Mais difícil é conseguir levar um estado-nação à conquista de melhores condições de vida económica, social e cultural. Este objetivo necessita mais do que vencer qualquer sufrágio de votos. Exige um sonho comum que transcende o carisma da liderança e se concretiza na vontade de ganhar o futuro.









