História dos que falham

1 - 13 anos depois, o 5 de Outubro continua com uma auréola de esperança, liberdade e justiça. Ainda empolga a gravura da praça do município de Lisboa, cheia de figurinhas pretas e encimada pela imagem de uma mulher bela e destemida, de peitos desnudados, a quem chamamos República. O novo regime foi recebido com vivas entusiásticos, após 767 anos de reinados e uma revolução que, apesar da indubitável presença do povo, não passou, como de costume entre nós, de uma espécie de golpe de Estado resolvido em Lisboa e apoiado pelo assentimento de todo o país.









Ver comentários