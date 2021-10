A legislatura está longe do fim calendarizado, a tragédia da pandemia Covid-19 estancou com a vacinação e outras medidas sanitárias, António Costa não revela sintomas de querer abdicar da chefia do Governo.No entanto, os casos de equívocos, a guerra declarada no executivo e as análises dos resultados das Autárquicas provocam uma indelével inquietação.