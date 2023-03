O humor tem uma força imparável. Provoca uma relação de empatia entre as pessoas e como produto da Inteligência Emocional escapa até às tenazes da Inteligência Artificial. Arrasa mais do que qualquer proclamação ideológica ou partidária.



O primeiro-ministro António Costa pode, como ontem aconteceu na Assembleia da República, desfazer as críticas da porta-voz do PCP, referindo que o ‘Mais Habitação’ é muitas vezes etiquetado de ‘comunista’, mas sente dificuldade em retorquir à qualificação de ‘lei-cartaz’ que o Presidente da República colou àquele programa do Governo, na Redação Aberta dos aniversários do Correio da Manhã e da CMTV.









