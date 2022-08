A maioria absoluta de António Costa dá margem ao governo para férias tranquilas de lagartos ao sol. A mesma não é, porém, suficiente para acalmar a mecha da inflação que aumenta como um fogo florestal incontrolado e ameaçador. Vivemos numa conjuntura em que só um cínico despudorado pode relativizar as dificuldades que afligem pessoas, famílias e empresas, dizendo que até há uma previsão de baixa do défice público, sem explicar que se trata do efeito direto do IVA que pagamos.









