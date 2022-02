O confinamento após as eleições ganhas, com maioria absoluta, caiu como sopa no mel a António Costa. O primeiro-ministro não tem estilo de homem providencial, não se impõe como líder carismático, nem tem o 1 metro e 83 de altura que se reclama a qualquer chefe empresarial ou político nos EUA, mas pôde aproveitar o isolamento profilático para refletir sobre os mais de quatro anos de mandato que tem pela frente.