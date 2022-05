O destaque não está, desta vez, no facto de no fim do discurso na celebração do Dia da Europa, e após beijos às presidentes da Comissão Europeia e Parlamento Europeu, o primeiro abraço de apertar ossos do presidente Macron, de França, ser ao primeiro-ministro português António Costa. Na sede do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, ouviu-se novidade a desafiar o Velho Continente.









