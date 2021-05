Na luta partidária, em Portugal, o mandar é tudo. Em dois fins de semana consecutivos, viu-se o pai do Bloco de Esquerda a clamar por Mariana Mortágua em ministra das Finanças e o ‘one man show’ do Chega a reclamar por ministérios no saco de poder do partido. Obcecados por assento no Governo, nenhum mostrou atender a que, na democracia em que vivemos, o mais importante para conquistar o poder institucional está na capacidade de fazer acreditar ...