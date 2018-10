Um banco convoca à revolução com a mesma desfaçatez que os extremistas gritam a violência.

O impossível diálogo entre os extremados opositores nas eleições presidenciais de hoje no Brasil, como o impetuoso recurso à greve que se utiliza em Portugal fazem ambos parte do tom incendiário que tomou conta das manifestações de descontentamento. Quem não concorda com uma decisão ou uma ...