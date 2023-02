Os milhares de anos de movimentos migratórios através do planeta impõem algumas realidades. Delas sobressai o facto de quem se mete a caminho procurar sempre melhores condições de vida, seja na Terra Prometida da ‘Bíblia’ ou no ‘el dorado’ americano.



Por outro lado, a captação de mão de obra em massa para satisfazer necessidades económicas só aconteceu com escravatura.









Ver comentários