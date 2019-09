Na fila de espera

O famoso instituto científico de Boston, EUA, convidou para uma visita prolongada um jovem de 15 anos da Serra Leoa, autodidacta de família carenciada, que, a viver numa lixeira, criou a partir de sucata uma estação de rádio, para dar música e futebol, e o gerador eléctrico que a alimenta. Kelvin Doe é o mais jovem convidado de sempre do programa internacional do MIT e deverá ali fazer estudos de engenharia. Foi indicado por um aluno do MIT oriundo da Serra Leoa.