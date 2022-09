Foi apenas um sinal tímido, no caso concreto antecedido de uma história muito negativa, com 50 anos de anúncios desmentidos, estudos tão dispendiosos como inúteis e decisões revertidas. Ainda assim, a convergência entre o governo PS, de maioria absoluta, e a oposição PSD, sobre a metodologia para decidir a localização do futuro aeroporto na região de Lisboa, surge como o caminho da esperança.









