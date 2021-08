O afegão escritor

As mudanças políticas e militares no Afeganistão fazem ouvir o alarme de uma nova crise humanitária. Desde o início do verão, uma média diária de 40 mil pessoas fugiu daquele país. A emergência levou Portugal a avançar a disponibilidade para acolher refugiados com a vida ameaçada pela violência do poder talibã.É complicado antecipar a História, mas aos apelos de paz junta-se a esperança de conquistar a felicidade, mesmo na turbulência das dificuldades. Esta é a luz que ilumina a história de Mahmud Nasimi, contada pelo próprio em ‘Un afghan a Paris’, ainda sem edição em português. O livro saiu em abril, em França, e desfia a gesta do afegão, sem interesse pela leitura, que aos 26 anos, em abril de 2013, fugiu do seu país à procura de vida melhor. Durante dois anos, muitas vezes a pé, atravessou o Irão, Turquia, Grécia – onde se atardou num campo de refugiados e fez uns biscatos -, Macedónia do Norte, Sérvia. Hungria, Áustria e Alemanha até poisar na Bélgica. Após mais dois anos, em 2017, mudou-se para França, à procura de estatuto de refugiado mais rápido. Sozinho, de bolsos vazios, calcorreou Paris até um dia entrar no cemitério do Père Lachaise, onde ficou enfeitiçado por um busto que lhe pareceu de um senhor da guerra. De facto, era Honoré de Balzac. O google e o tradutor do telemóvel escancararam-lhe, a seguir, os tesouros da literatura. Entranhou-se também em Proust. Zola, Baudelaire e outros até se afirmar escritor com duas obras publicadas.