Mesmo sem se saber o que indicarão as eleições de hoje nos EUA, é certo que crescerá a agressividade política. Imaginou-se que as facilidades tecnológicas aproximassem e igualassem as pessoas, mas verifica-se o contrário.



O nivelamento, por cima, dos meios de comunicação e as redes sociais geraram uma ideia de participação na vida das sociedades que aumenta na medida da intolerância.