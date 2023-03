Fazer do Dia do Consumidor que ontem se assinalou, um desfiar das dificuldades no consumo constitui sintoma de situação grave. O alarme resulta sobretudo dos registos da inflação que apertam três quartos dos portugueses no pagamento dos seus consumos básicos.



Havia para destacar outras estatísticas, como o consumo geral das famílias estar 47% acima do que se registou em 1995 quando se começou a publicar oficialmente esta informação económica.









Ver comentários