A indicação persistente dada pelas sondagens, com três partidos largamente à frente nas intenções de voto, anuncia efeitos devastadores. Com diferenças a rondar entre o acima de 15%, para a tripla AD, PS e Chega, e o abaixo de 5% para os restantes, as hipóteses de eleger deputados ficam praticamente reduzidas aos partidos do topo em 17 dos 22 círculos eleitorais.









