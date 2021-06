No atual estado de coisas, um programa anticrise como o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com anúncio de aprovação marcado para hoje, em Lisboa, e financiamento garantido pela União Europeia, só é possível pela ação do Estado, o português e os dos outros países. A natureza concorrencial da economia de mercado não produz outra solução. O Estado não pode ficar inerte ...