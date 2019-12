O futebol dos ricos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nunca acontecera em 65 anos de Taça dos Campeões Europeus de futebol, mas desta vez a Liga Milionária confirmou-se como feudo dos mais ricos.Qualificaram-se para os oitavos de final apenas clubes dos cinco campeonatos mais endinheirados do continente (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), que são os cinco primeiros do ranking UEFA e correspondem aos cinco maiores PIB da UE. Este monopólio tornou-se inexorável com o modelo ... < br />