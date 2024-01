No novo ano, os portugueses são, pelo menos, chamados a votar em legislativas, europeias e, num grupo restrito, nas regionais dos Açores. O Presidente da República destacou na sua Mensagem de Ano Novo a importância do voto dos cidadãos na escolha do futuro político. A realidade não é bem assim. O que se ouve, por exemplo, em relação ao PSD e vale em termos gerais para todos os partidos, é que o líder escolhe os cabeças de lista e as distritais indicam o séquito.









