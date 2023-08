A resposta imediata às carências do futebol português aponta a perda de jogadores imprescindíveis pelos principais emblemas, como Gonçalo Ramos (Benfica), Otávio (FC Porto) e Ugarte (Sporting). Esta constitui, porém, a solução para equilibrar as contas da indústria. Antes deles, as saídas de João Félix, Palhinha, Vitinha e muitos outros foram sempre colmatadas por novos talentos, sem prejuízo especial.









