Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No final de cada ano, o passado arruma-se na história, ainda que sujeito a muitas corrigendas devido a conclusões precipitadas, e o interesse foca-se no futuro próximo: que nos trará 2020 em que não há eleições previstas no nosso país e já temos calendarizadas emoções no máximo com a fase final do Euro de futebol, em que a seleção nacional defende o seu título mais importante?