O inquérito parlamentar à TAP está a destapar uma realidade acabrunhante. Os depoimentos ouvidos e as reações provocadas revelam-nos casos intoleráveis de irresponsabilidade, abuso de poder e dano dos bens públicos com consequências na nossa vida política e suas instituições. Na refrega assiste-se, porém, a um enevoar de culpas, com demissões, afastamentos, inverdades e desinformação que bloqueia o escrutínio democrático.









Ver comentários