Os debates da pré-campanha das Legislativas têm sido palco de algumas invectivas pessoais cujo conteúdo se classifica no rol dos "casos e casinhos". Bafejados pela sorte de certas disposições legais, há políticos e, com certeza, também outros cidadãos que beneficiam de alívios peculiares na carga fiscal ou de outras vantagens oportunas no calvário das burocracias.









