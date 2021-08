A questão não é de temperaturas, mas de História. A propósito do caos que se vive no aeroporto de Cabul, da tomada, sem oposição, do poder no Afeganistão pelos talibãs e da retirada das tropas dos EUA e aliados já se tiraram ilações sobre quase tudo, da guerra do Vietnam ao 11 de Setembro, entre outros desastres norte-americanos.