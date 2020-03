O vírus "inteligente"

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Imagina-se a situação das pessoas nas atuais circunstâncias. Perante a Covid-19, este é o momento em se impõe a famosa afirmação do portista João Pinto: "Prognósticos só no final do jogo".Até se descobrir uma resposta médica eficaz conta a pandemia que nos atormenta, será cedo para pensar assertivamente em consequências da atual crise, mudanças de comportamento humano, de relaç...