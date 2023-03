H á umas décadas, as histórias de encantar tinham sabichões que sabiam tudo. Hoje, está na moda entreter os cidadãos com o não saber nada. Com esta fuga às responsabilidades políticas, a democracia perde a vantagem de evitar absurdos, inerente à necessidade de concordância da maioria. A questão é que o poder tenta impor uma realidade inverosímil em que os responsáveis políticos invocam desconhecimento sobre o que é suposto governarem.









