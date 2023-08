Por força dos factos, o do 1 ao 31 do Papa Francisco, neste agosto, mostra com exatidão o que costumamos denominar 8 ou 80. No início do mês, o líder da Igreja Católica aterrou em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude que atraiu à capital portuguesa mais de um milhão de fiéis. Hoje, o mês fecha com o peregrino de branco a levantar voo a caminho da Mongólia, onde o esperam cerca de 1400 batizados.









Ver comentários