A falta do ‘Isto é gozar com quem trabalha’ reduziu o impacto da mais recente audição do inquérito parlamentar às contas do BES/Novo Banco. A própria sessão foi despachada em menos de uma hora. Só houve espaço para perguntas de uma única deputada. Tudo acabou com uma declaração de sentimentos ofendidos que fez falta noutras ocasiões similares. De fora continua, no entanto, a denúncia ...