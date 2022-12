Há gerações que as pessoas são alertadas em fábulas contra a vida das cigarras. Cantam bem, mas não fazem nada. Opõem-se-lhes as formigas que passam o bom tempo na labuta para prevenir os piores dias. Os políticos portugueses seguem infelizmente o modelo cigarra: gastam o tempo em declarações de fogo de artifício e não se preocupam com o que é necessário fazer para limitar as tragédias.









