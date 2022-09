As consequências já se leem no Barómetro Intercampus de setembro ontem divulgado pelo CM e a CMTV. Diminuiu de mais de 10% para menos de 6% a diferença entre as intenções de voto no PS e PSD e, segundo leituras detalhadas, a maior perda dos socialistas acontece no eleitorado idoso que recebe aposentações e pensões de velhice.









Ver comentários