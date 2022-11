A demissão do ex-secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro acabou por se concretizar com motivos diferentes dos que levaram o próprio Miguel Alves a afirmar que "80% das pessoas entendem que eu sou um tolo ou um bandido". A razão evocada para a saída foi o anúncio da acusação deduzida pelo Ministério Público num processo sobre irregularidades num ajuste direto de contrato público.









