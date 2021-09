Obrigar a casar é desde ontem crime punido com sete anos de prisão na Inglaterra e no País de Gales. A criminalização visa assegurar a proteção das vítimas pela lei, não conseguida por medidas anteriores, e alarga-a casos ocorridos no estrangeiro com britânicos. Em 2013 registaram-se 1302 casamentos forçados. Em 82% deles, a vítima foi a mulher.