A deputada Chantal Brunel, porta-voz da UMP, partido de Sarkozy, propôs à Assembleia Nacional francesa que reconhecesse a existência da prostituição e estudasse a criação de locais onde seja possível comprar serviços sexuais. França acabou com as chamadas ‘maisons closes’ na altura da libertação no fim da Segunda Guerra Mundial 1939/45. Hoje há 60% a favor da reabertura. Foi também a UMP que em 2003 proibiu às prostitutas o ‘engate’ na via pública.