Num país como Portugal, onde a falta de qualificações profissionais prejudica a melhoria geral das condições de vida, revela-se terrível a forma como se desperdiçam o saber e o talento. Assusta que, segundo números afirmados há dias, tenha multiplicado por sete o número de portugueses doutorados – 17 mil entre 2007 e 2015, em comparação com 14 mil nos 46 anos anteriores –, mas a sua presença nas empresas da economia real seja ainda sete vezes menos do que a média europeia – 6% no nosso país e 40% na UE.









