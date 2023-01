Alguns dos casos que têm abalado a política portuguesa puseram em evidência como o sistema eleitoral, com listas plurinominais fechadas, nos conduz ao pântano.



A prática é simples: cai um eleito e sobe o seguinte da lista. A norma revela-se, porém, anacrónica. De facto, se houve prevaricação em Caminha, Espinho ou noutro concelho, o problema não se resolve com a prata do partido.









