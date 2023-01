O desafio da Mensagem de Ano Novo do Presidente da República é interessante. Voltar a sonhar, em 2023, pelos portugueses e por Portugal até se coaduna com o início, em breve, do 50º ano do após 25 de Abril. O pior são os pesadelos que logo saltam à memória. Na realidade corremos o risco de entrar em desespero por a nossa imaginação continuar às voltas, entre outras coisas aflitivas, com o novo aeroporto de Lisboa que nunca mais se decide, ou a modernização da linha ferroviária Lisboa-Porto que nunca mais avança, ou a reforma eleitoral dos círculos uninominais na votação dos deputados para a Assembleia da República que está há 25 anos no Artigo 149º da Constituição e nunca mais se concretiza.









