O que aconteceu com o Orçamento do Estado para 2022 devia suscitar reflexão. Dois anos depois, a Assembleia da República insiste, porém, num teatro do contra pelo contra. As oposições, sem alternativa à maioria absoluta de António Costa, revelam-se incapazes de um golpe de asa político. Limitam-se ao confronto inócuo como se não entendessem que o atual primeiro-ministro dispõe de uma maioria que chega e sobra para aprovar o que lhe apetecer.









