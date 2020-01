Toca a gastar

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O ano com mais um dia para cobrar impostos indiretos, do IVA ao ISP, sem necessidade de pagar nem mais um centavo nos ordenados mensais dos funcionários, chega para considerar normal, além de desejável, um pequeno superavit nas ‘contas certas’ do Estado.Há, porém, quem seja mais bissexto que este 2020. A obsessão gastadora dos partidos possíveis parceiros do Governo de António Costa torna o pormenor do Orçamento ... < br />