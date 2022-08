Os problemas são tão graves que este Verão nem se fala de ‘silly season’. Em linguagem do hemisfério sul, onde o Verão se mistura com o Natal, dir-se-ia que não há prendas para ninguém. O aumento do custo de vida, com a inflação desenfreada, e as consequências da guerra na Ucrânia apanharam-nos mal preparados.









Ver comentários