Ninguém se esquece do seu primeiro dia de escola a sério e quase todos se recordam do nome e das manias do professor ou professora que atestou as primeiras capacidades de ler e fazer contas.Estas memórias surgem mais vivas quando se aproxima a abertura do novo ano letivo.A escola é um fascinante mundo mágico de saber e conhecimentos, mesmo para os que ainda crianças ou já adolescentes e jovens abandonam a aprendizagem em ruturas sempre dolorosas.