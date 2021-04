A tauromaquia em Portugal está em grande azáfama, mau grado os efeitos perniciosos da Covid 19 que afectou todos os sectores da vida no mundo inteiro. Mas, as gentes dos toiros, procuraram por todas as formas organizar-se para poderem responder positivamente quando a DGS e o IGAC determinarem as condições para que os espectáculos se possam realizar. Não é de um dia para o outro que se organiza um qualquer espectáculo, pois têm se ser ...